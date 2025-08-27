Lübnan'da Su Kıtlığına Karşı Acil Önlemler Alınacak

BEYRUT, 27 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan Enerji ve Su Bakanı Joe Saddi, "benzeri görülmemiş bir su kıtlığı" ile karşı karşıya olduklarını belirterek, krizi çözmek için ek önlemler alacaklarını söyledi.

Salı günkü basın toplantısında ülkenin yıllık ortalama 700-1.000 milimetre yağış aldığını kaydeden Saddi, bu yılki yağışlarınsa ortalamanın yüzde 51 altında olduğunu ve kar yağışlarının düşük olmasının da yeraltı su rezervlerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Su kıtlığına karşı bakanlığın acil durum planı hazırladığını açıklayan Saddi, bu kapsamda ihlallere karşı sert önlemler alınması, bakım çalışmalarının hızlandırılması, ek onarım ekiplerinin görevlendirilmesi, suyun adil bir biçimde dağıtılmasının sağlanması ve kullanılmayan kuyuların yeniden faaliyete geçirilmesi gibi önlemlere odaklanacaklarını belirtti.

Lübnan'ın su depolama kapasitesini artırmak amacıyla inşası devam eden 4 barajla ilgili olarak ise Sadi, en uygun teknik çözümleri belirlemek üzere uluslararası uzmanlardan oluşan bir komiteden yardım talep ettiklerini söyledi.