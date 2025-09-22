Lübnan'da Spor Altyapısı Geliştirildi

Lübnan'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı??????? (TİKA) desteğiyle yürütülen "Sayda Ayn ed-Delb Kültür Kulübü Spor Eğitimi Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" tamamlandı.

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Ayn ed-Delb beldesinde düzenlenen açılış törenine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, TİKA Beyrut Koordinatörü Onur Gez, Ayn ed-Delb Belediye Başkanı Dani Cubur, Kulüp Başkanı Maroun Samia'nın yanı sıra çok sayıda milletvekili ve yerel yönetici katıldı.

İsrail'in hava saldırıları nedeniyle spor faaliyetlerinin durma noktasına geldiği Ayd ed-Delb beldesinde, bu proje ile bölge gençlerinin yeniden spor faaliyetlerine katılımının ve bölgesel liglerin yeniden düzenlenmesinin önü açılmış oldu.

Ayn ed-Delb Kültür Kulübü Başkanı Samia, proje tanıtımında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'ne sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

Büyükelçi Lütem de açılışta yaptığı konuşmada, "Bugün burada sadece yenilenmiş bir spor tesisi açılışını değil, gençlerimizin hayallerine ve geleceğine açılan bir kapıyı açıyoruz. Bu tesis, sporun yanı sıra dostluğun, kardeşliğin ve sağlıklı yaşamın da merkezi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında spor sahası ve tribünler yenilenirken, basketbol potası, futbol kaleleri, voleybol direkleri ve açık hava spor ekipmanları temin edildiğini belirten Lütem, ayrıca kulüp tesislerinde iyileştirmeler yapılarak soyunma odasının kurulduğunu, aileler ve seyirciler için modern bir bekleme alanı oluşturulduğunu kaydetti.

Büyükelçi Lütem, konuşmasının devamında Türkiye– Lübnan ilişkilerine vurgu yaparak, "Bu proje ile sporun birleştirici gücünden faydalanarak gençlerimizin sağlıklı gelişimine katkı sağlamayı ve Türkiye ile Lübnan arasındaki kardeşlik köprülerini daha da pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu katkının bölge gençliği için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Proje sayesinde Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Ayn ed-Delb beldesindeki gençler, modern ve çok yönlü bir spor altyapısına kavuşmuş oldu.