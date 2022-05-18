Lübnan'da şoförler akaryakıt fiyat artışlarını protesto etti - Haberler

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bazı taksi ve toplu taşıma şoförleri, artan akaryakıt fiyatları nedeniyle yolu trafiğe kapatıp gösteri düzenledi.

Şoförler, trafiğin en işlek olduğu saatte, başkentin ana güzergahlarında kontak kapattı. Taksi ve dolmuş şoförlerinin yanı sıra motosikletli kuryeciler de eyleme katıldı.