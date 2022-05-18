Lübnan'da şoförler akaryakıt fiyat artışlarını protesto etti - Haberler

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Lübnan'da şoförler akaryakıt fiyat artışlarını protesto etti

AA - İdiris Okuduci - Güncel
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bazı taksi ve toplu taşıma şoförleri, artan akaryakıt fiyatları nedeniyle yolu trafiğe kapatıp gösteri düzenledi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bazı taksi ve toplu taşıma şoförleri, artan akaryakıt fiyatları nedeniyle yolu trafiğe kapatıp gösteri düzenledi.

Şoförler, trafiğin en işlek olduğu saatte, başkentin ana güzergahlarında kontak kapattı. Taksi ve dolmuş şoförlerinin yanı sıra motosikletli kuryeciler de eyleme katıldı.

AA / İdiris Okuduci - Güncel

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