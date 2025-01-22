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Lübnan'da Sakinler Eve Dönmeye Başladı

Lübnan'da Sakinler Eve Dönmeye Başladı
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Lübnan'ın Bint Cubeyl kasabası ve Aynata köyü sakinleri, ateşkes anlaşmasının güvenli hale getirilmesiyle birlikte evlerine dönmeye başladılar. Geri dönüşler, ABD, Fransa, İsrail ve Birleşmiş Milletler'in bulunduğu bir komitenin denetlediği alanlarda Lübnan ordusunun konuşlanması sonrası gerçekleşti.

BİNT CUBEYL, 22 Ocak (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki sınır kasabası Bint Cubeyl ve yakınındaki Aynata köyü sakinleri evlerine dönmeye başladı. Lübnanlı bir güvenlik kaynağı pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre geri dönüşler, ateşkes anlaşmasını denetleyen ABD, Fransa, Lübnan, İsrail ve Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nden oluşan beş üyeli komitenin güvenli ilan ettiği iki bölgede Lübnan ordusunun konuşlanmasının ardından gerçekleşiyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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