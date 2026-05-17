Lübnan'ın güneyinde biri ağır 4 İsrail askeri yaralandı

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde, patlayıcı infilakı sonucu biri ağır 4 askerin yaralandığı açıklandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Bir askerin ağır, bir subayın ise orta derecede yaralandığı olayda, bir muharip subay ile askerin hafif yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

İsrail ordusu, patlamaya ilişkin detaylara yer vermezken, olayın nasıl gerçekleştiğine dair soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Bölgedeki yerel kaynaklar ise Hizbullah'ın, İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık olarak bölgedeki İsrail askeri hedeflerine saldırılar düzenlediğini öne sürdü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 950'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.