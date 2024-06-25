Lübnan'da Müslümanlar ve Hristiyanlar Barış İçin Dua Edecek

Lübnan'da Müslümanlar ve Hristiyanlar cuma ve pazar günlerinde Lübnan'ın güneyinde ve Gazze Şeridi'nde barışın hakim olması için dua edecek.

Lübnan Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan ve Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai, başkent Beyrut'un kuzeyindeki Bkerke bölgesinde yer alan Maruni Patrikhanesi Genel Merkezi'nde Hristiyan ve Müslüman din adamları ile siyasi parti temsilcilerinin katıldığı toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

Maruni Patriği Rai, toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Lübnan ile bölgenin kaldıramayacağı savaşların sona ermesi ve barış için dua etmenin önemine değindi.

Rai, "Gelecek pazarın Lübnan'ın güneyi ve Gazze'ye barışın gelmesi adına dua günü olması için tüm Hristiyanlara çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Toplantıda neden Şii bir temsilcinin yer almadığına ilişkin soruya Rai, "Katılacaklarını söylemelerine rağmen neden katılmadıklarını bilmiyorum." diye konuştu.

Lübnan Müftüsü Deryan, "Gelecek Cuma namazı hutbesini Filistin'de, Lübnan'da ve dünyanın her yerindeki mazlumlara destek olmak ve Allah'tan bu savaşın bitmesini istemek için Gazze halkına, Gazze'de ve Lübnan'ın güneyinde hayatını kaybedenlere dua edilmesi için tahsis ediyoruz." dedi.

İsrail ordusu ile Hizbullah, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyinde karşılıklı saldırılarını sürdürüyor.

Bu çatışmalarda şu ana kadar 347 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 626 Filistinli öldü, 86 bin 98 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.