Lübnan'da mudilerin banka baskınları sürüyor

Lübnan'da iki ayrı mevduat sahibinin parasını çekebilmek için farklı bölgelerde banka bastığı bildirildi.

Lübnan'da iki ayrı mevduat sahibinin parasını çekebilmek için farklı bölgelerde banka bastığı bildirildi.

"Mudilerin Sesi" Derneği'nden yapılan açıklamada, Mustafa Faur adlı Lübnanlının Beyrut'un güneyindeki Lübnan Fransız Bankası'na baskın yaparak bankadaki dövizini istediği kaydedildi.

Derneğin bir diğer açıklamasında da Yahya Bedreddin adlı vatandaşın ülkenin güneyindeki en-Nebatiyye bölgesindeki Akdeniz Bankası'na baskın yaparak parasını istediği belirtildi. Olay üzerine çevredeki diğer bankaların kapılarını kapattığı vurgulandı.

Lübnanlı bağımsız ve muhalif milletvekili Sintiya Zarazir, 3 yıldır dondurulan hesabındaki tutarı çekebilmek için düzenlediği banka baskınını, parasını aldıktan sonra sonlandırmıştı.

Lübnan'da dondurulan banka hesaplarındaki paralarını alamayan mevduat sahipleri dün de farklı bölgelerdeki 4 şubeye baskın düzenlemişti.

Baskınların ardından açıklama yapan Lübnan Bankalar Birliği, ülkede yaşanan mevduat hesapları krizinden bankaların değil devlet yönetiminin sorumlu olduğunu belirtmişti.

Lübnan'daki ekonomik kriz ve mudilerin banka baskınları

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini açıklamıştı.

Ülke, bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman çeşitli olaylara sahne olurken başkent Beyrut'ta 11 Ağustos'ta bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.

Beyrut'ta 14 Eylül'de de bir kadın, parasını çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı.

Bu olayın ardından 16 Eylül'de ülkenin farklı bölgelerinde en az 7 banka baskını daha gerçekleşmişti.