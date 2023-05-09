Lübnan'da mevduatları dondurulan mudiler gösteri düzenledi

Lübnan'da hükümet tarafından 3 yılı aşın süredir mevduat hesapları dondurulan mudiler, başkent Beyrut'ta Meclis binası ve Başbakanlık konutu ile bazı bankaların önünde gösteriler düzenledi.

Lübnan'da hükümet tarafından 3 yılı aşın süredir mevduat hesapları dondurulan mudiler, başkent Beyrut'ta Meclis binası ve Başbakanlık konutu ile bazı bankaların önünde gösteriler düzenledi.

Lübnan'daki banka mağdurlarının hakkını savunan Mudilerin Haykırışı Derneğinin çağrısıyla düzenlenen gösterilere onlarca kişi katıldı.

Ordu ve polis güçlerinin sıkı güvenlik önlemleri aldığı gösteriler ilk olarak Meclis binasının bulunduğu Necm Meydanı'nda başladı.

Polis, göstericilere karşı biber gazı ve göz yaşartıcı bomba kullandı

"Biz mudi partisiyiz", "Birlemiş Milletler ve Uluslararası Para Fonu mevduatımızı iptal etmek istiyor" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, daha sonra özel bir bankanın önüne gelerek içeriye girmek istedi.

Güvenlik güçlerinin göstericilerin içeriye girmesine izin vermemesi üzerine banka önünde arbede yaşandı.

Polis, banka önündeki göstericileri biber gazı ve göz yaşartıcı bomba kullanarak uzaklaştırdı.

Başbakan Mikati'nin konutu önünde eylem

Eylemciler daha sonra Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin konutunun bulunduğu binanın önüne geldi. Polisin barikat kurduğu binanın önüne yaklaşamayan göstericiler, son olarak başka bir özel bankanın önünde toplandı.

Bankaya doğru havai fişekler atan göstericiler, araç trafiğinin bulunduğu yolun ortasında lastik yaktı.

Lübnan'daki ekonomik kriz ve mevduatların dondurulması

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları donduruldu.

Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini açıkladı.

Ülke, bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman çeşitli olaylara sahne olurken başkent Beyrut'ta 11 Ağustos 2022'de bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.

Beyrut'ta 14 Eylül 2022'de de bir kadın, parasını çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı.

Banka mağdurlarından olan bağımsız milletvekili Sintiya Zarazir de 5 Ekim 2022'de, 3 senedir dondurulan 8 bin 500 dolar mevduatını, ameliyat masrafını karşılamak amacıyla çekmek için özel bir banka şubesini basmıştı.

Lübnan hükümeti şu ana kadar dondurulan mevduat hesaplarının nasıl ödeneceği konusunda herhangi bir mekanizma açıklayamadı.