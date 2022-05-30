Lübnan'da Kudüs'teki Bayrak Yürüyüşü Protesto Edildi - Haberler

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Lübnan'da Kudüs'teki Bayrak Yürüyüşü Protesto Edildi

Xinhua - Güncel
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Lübnan'da Kudüs'teki Bayrak Yürüyüşü Protesto Edildi

SAYDA, 30 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü ilhak etmesinin ardından kentin birleşmesini simgeleyen ve bu yıl 29 Mayıs'a denk gelen Kudüs Günü münasebetiyle Pazar günü Kudüs'ün Eski Şehri'nde tartışmalara yol açan bir bayrak yürüyüşü düzenlendi.

SAYDA, 30 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü ilhak etmesinin ardından kentin birleşmesini simgeleyen ve bu yıl 29 Mayıs'a denk gelen Kudüs Günü münasebetiyle Pazar günü Kudüs'ün Eski Şehri'nde tartışmalara yol açan bir bayrak yürüyüşü düzenlendi. Bayrak yürüyüşü, Lübnan'ın Sayda kentinde de protesto edildi.

Lübnan'ın Sayda kentinde bayrak yürüyüşünü protesto eden insanlar, 29 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

Lübnan'ın Sayda kentinde bayrak yürüyüşünü protesto eden insanlar, 29 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Protesto Lübnan Mayıs Kudüs Güncel Haberler

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