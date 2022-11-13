Lübnan'da Koleraya Karşı Ulusal Aşılama Kampanyası Başlatıldı
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AKKAR, 13 Kasım (Xinhua) -- Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar vilayetindeki Muhammara kasabasında koleraya karşı ağız yoluyla aşılanan bir erkek çocuğu, 12 Kasım 2022.
AKKAR, 13 Kasım (Xinhua) -- Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar vilayetindeki Muhammara kasabasında koleraya karşı ağız yoluyla aşılanan bir erkek çocuğu, 12 Kasım 2022.
Lübnan Sağlık Bakanlığı yazılı bir açıklamayla, son birkaç haftadır ülkenin kuzeyini ağır biçimde etkileyen koleraya karşı Cumartesi günü ulusal bir aşılama kampanyasının başlatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde başlayan aşılama kampanyasının Şimal, Akkar, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerinde ilk aşamada üç hafta süreceği belirtildi. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel