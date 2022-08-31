Lübnan'da kapasitesi dolan cezaevlerinde ilaç ve beslenme sorunu başladı

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, ülkedeki cezaevlerinin kapasitelerini çoktan aştığını, beslenme ve ilaç sorunu başladığını belirtti.

Mevlevi, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkede bir süredir gündem olan cezaevlerinin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Ülkedeki cezaevi sorunları arasında tutukluların mahkemeye çıkarılamamalarının da önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Mevlevi, "Hakimlere, cezaevlerindeki yoğunluktan kaynaklı sorunların çözümüne katkı sunmaları için yargılamaları hızlandırmaları çağrısında bulunuyorum. Ayrıca bu koşullar ışığında genel affın da ciddi bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor." dedi.

Mevlevi, kalabalığın yanı sıra cezaevlerinde ciddi şekilde beslenme ve ilaç tedariki sıkıntısı da yaşandığını kaydetti.

Açık kaynaklara göre Lübnan'da kapasitesi maksimum 3 bin 500 olan 25 cezaevi bulunuyor.

Ancak ülkede son dönemde artan güvenlik ve toplumsal olaylar nedeniyle cezaevlerindeki kişi sayısının bunun 3 katı fazlasına 10 bine ulaştığı ifade ediliyor.

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da son olarak hakimler de düşük maaş ve kötü yaşam koşulları nedeniyle süresiz greve gittiklerini duyurmuştu.