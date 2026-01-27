Haberler

Lübnan'da kamu çalışanları ile öğretmenler, maaşlardaki düşüşü protesto etti

Lübnan'da kamu çalışanları ve öğretmenler, maaşlarındaki düşüşü protesto etmek amacıyla Beyrut'ta Meclis binası önünde toplandı. Protestocular, maaşlarının en az yüzde 50 artırılmasını talep ediyor.

Lübnan'da kamu çalışanları ile öğretmenler, maaşlardaki düşüşü protesto etmek amacıyla Meclis binası önünde gösteri düzenledi.

Çok sayıda kamu çalışanı ile öğretmen, başkent Beyrut'taki Bişara Huri Meydanı'nda toplanarak 2026 bütçe görüşmelerinin yapıldığı Meclis binasına yürüdü.

Göstericiler, taşıdıkları dövizlerle maaşlarının en az yüzde 50 artırılmasını talep etti.

Eyleme katılan öğretmenlerden Diyna Cevad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerin yeri okullardır ancak bugün hakkımızı talep etmek için sokaklardayız." dedi.

Lübnan'da 2019'da patlak veren ekonomik krizin ardından kamu çalışanlarının maaşları büyük ölçüde değer kaybetmişti.

