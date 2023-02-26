Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lübnan'da kaçırılıp öldürülen din adamının katil zanlıları yakalandı

Güncel Haberler

Lübnan'da kaçırılıp öldürülen din adamının katil zanlıları yakalandı

Lübnan'da kaçırıldıktan yaklaşık bir hafta sonra ölü bulunan din adamı Şeyh Ahmed er-Rifai cinayetiyle ilgili 3'ü yakın akrabası 4 katil zanlısının yakalandığı belirtildi.

Lübnan'da kaçırıldıktan yaklaşık bir hafta sonra ölü bulunan din adamı Şeyh Ahmed er-Rifai cinayetiyle ilgili 3'ü yakın akrabası 4 katil zanlısının yakalandığı belirtildi.

Lübnan İçişleri Bakanlığı bünyesindeki "İç Güvenlik Güçleri", Rifai'nin öldürülmesi ve faillerin yakalanmasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, Rifai'nin kaçırılmasından sonra yürütülen soruşturma neticesinde 3'ü yakın akrabası olmak üzere 4 kişi yakalandı.

Zanlılar gözaltındaki sorgularında Rifai'yi kaçırdıklarını ve ardından öldürüp ülkenin kuzeyindeki bir bölgeye cesedini attıklarını itiraf etti.

Zanlılar cinayetin "aileler arasındaki eski bir husumetten" kaynaklandığını ifade etti.

Ne olmuştu ?

Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, Trablusşam kentinde 20 Şubat'ta aracının önü kesilen Sünni din adamı Rifai maskeli kişilerce kaçırılmıştı.

Akkar Vilayeti Müftüsü Şeyh Zayid Zekeriya, bugün Rifai'nin cansız bedeninin bulunduğunu açıklamıştı.

Rifai, özellikle sosyal medya üzerinden Hizbullah ve Suriye'deki Esed rejimini sert şekilde eleştiren açıklamalarıyla biliniyordu.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanlığı Lübnan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title