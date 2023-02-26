Lübnan'da kaçırılıp öldürülen din adamının katil zanlıları yakalandı

Lübnan'da kaçırıldıktan yaklaşık bir hafta sonra ölü bulunan din adamı Şeyh Ahmed er-Rifai cinayetiyle ilgili 3'ü yakın akrabası 4 katil zanlısının yakalandığı belirtildi.

Lübnan'da kaçırıldıktan yaklaşık bir hafta sonra ölü bulunan din adamı Şeyh Ahmed er-Rifai cinayetiyle ilgili 3'ü yakın akrabası 4 katil zanlısının yakalandığı belirtildi.

Lübnan İçişleri Bakanlığı bünyesindeki "İç Güvenlik Güçleri", Rifai'nin öldürülmesi ve faillerin yakalanmasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, Rifai'nin kaçırılmasından sonra yürütülen soruşturma neticesinde 3'ü yakın akrabası olmak üzere 4 kişi yakalandı.

Zanlılar gözaltındaki sorgularında Rifai'yi kaçırdıklarını ve ardından öldürüp ülkenin kuzeyindeki bir bölgeye cesedini attıklarını itiraf etti.

Zanlılar cinayetin "aileler arasındaki eski bir husumetten" kaynaklandığını ifade etti.

Ne olmuştu ?

Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, Trablusşam kentinde 20 Şubat'ta aracının önü kesilen Sünni din adamı Rifai maskeli kişilerce kaçırılmıştı.

Akkar Vilayeti Müftüsü Şeyh Zayid Zekeriya, bugün Rifai'nin cansız bedeninin bulunduğunu açıklamıştı.

Rifai, özellikle sosyal medya üzerinden Hizbullah ve Suriye'deki Esed rejimini sert şekilde eleştiren açıklamalarıyla biliniyordu.