Lübnan'da kaçırılan Hizbullah'a muhalif din adamı ölü bulundu Güncel Haberler Lübnan'da İran destekli Hizbullah'a muhalif söylemleriyle bilinen Sünni Şeyh Ahmed er-Rifai, kaçırıldıktan 7 gün sonra Akkar kentinde ölü bulundu. Lübnan'da İran destekli Hizbullah'a muhalif söylemleriyle bilinen Sünni Şeyh Ahmed er-Rifai, kaçırıldıktan 7 gün sonra Akkar kentinde ölü bulundu. Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, ülkenin kuzeyindeki Akkar Vilayeti Müftüsü Şeyh Zayid Zekeriya, Rifai'nin ölümüne ilişkin bir açıklama yayımladı. Akkar Müftüsü Zekeriya, kaçırılmasından 7 gün sonra Rifai'nin cansız bedeninin bulunduğunu aktardı. Zekeriya'nın ölüm haberinin duyurulmasının ardından bir açıklama yayımlayan Lübnan Müftüsü Şeyh Abdüllatif Deryan da hadiseyi "trajik, acı ve korkunç" olarak niteledi. Deryan, faillerin yakalanması ve olayın aydınlatılması için yetkililere ivedilikle soruşturmayı neticelendirmeleri çağrısında bulundu. Yerel basında çıkan haberlerde, Rifai'nin cesedinin Akkar'a bağlı Karkaf bölgesinde bulunduğu kaydedildi. Ne olmuştu? Lübnan medyasının geçtiği haberlere göre, Rifai, Trablusşam kentinde aracı içerisindeyken önü kesilen maskeli kişilerce kaçırılmıştı. Rifai, özellikle sosyal medya üzerinden Hizbullah ve Suriye'deki Esed rejimini sert şekilde eleştiren açıklamalarıyla biliniyordu. Kaynak: AA / Güncel Lübnan İran Güncel Haberler

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