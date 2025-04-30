Lübnan'da İstikrarı Olumsuz Etkileyen İsrail Saldırıları

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'in devam eden saldırı ve ihlallerinin Lübnan'da devletin istikrarını toparlama sürecini etkilediğini söyledi.

Lübnan Meclis Başkanlığı medya ofisinden yapılan açıklamaya göre Berri, başkenti Beyrut'taki makamında Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers ve General Michael Leeney ile bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen sürdürdüğü ihlal ve saldırılarının konuşuldu.

İsrail'in saldırıları ve ihlallerine günlük olarak devam ettiği halde Lübnan'ın ateşkese bağlılığını sürdürdüğüne işaret eden Berri, İsrail'in ayrıca güneydeki 5 noktada işgaline devam ettiğin altını çizdi.

Berri, "İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen saldırı ve ihlallerine devam ederek Lübnan'da istikrarın toparlanması ve egemenliğin sağlanması sürecini olumsuz etkiliyor. ABD'nin, İsrail'in ateşkes anlaşmasına uyması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararını uygulaması için baskı kurmasını istiyoruz." dedi.

ABD'li General Leeney de gelişmelerin takibi için Ateşkesi Denetleme Komitesi olarak periyodik toplantılara başlayacaklarını belirtti.

ABD'li askeri yetkililer daha sonra Başbakan Nevvaf Selam'la da bir araya geldi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Selam, Jeffers ve Leeney ile görüşmesinde, ateşkese bağlı kaldıkları halde İsrail'in ihlallerine devam ettiğini hatırlattı.

Lübnan'ın güney topraklarında egemenliğini sağlaması için İsrail'in işgalini sürdürdüğü noktalardan çekilmesi gerektiğini dile getiren Selam, ordunun güneyde görevini hakkıyla yerine getirmesi için attıkları adımların altını çizdi.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD de yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 2 bin 740 kez ihlal eden İsrail'in bu sürede Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 190 kişinin öldüğünü, 485 kişinin yaralandığını belirtmişti.