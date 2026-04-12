İsrail ordusunun "doğrudan hedef aldığı" Lübnan Kızılhaçı görevlilerinden biri hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırısında Lübnan Kızılhaçı mensubu bir sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini ve birinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık, uluslararası mahkemelere başvuracaklarını duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde "doğrudan hedef aldığı" Lübnan Kızılhaçı mensubu 2 sağlık görevlisinden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in uluslararası insancıl hukuku ihlal ederek, Lübnan'ın güneyindeki Beyt Yahun beldesinde Lübnan Kızılhaç mensubu sağlık ekibini "doğrudan hedef aldığı" belirtildi.

İsrail saldırısında 1 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği, 1'inin de yaralandığı aktarıldı.

Hayatını kaybeden sağlık çalışanı için taziye mesajı içeren açıklamada, İsrail'in ihlallerinden sorumlu olanların hesap vermesi için konunun uluslararası mahkemelere taşınacağı kaydedildi.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Beyt Yahun beldesinde saldırı düzenlenen bir noktaya giden Lübnan Kızılhaçı mensuplarını hedef aldığı aktarılmıştı.

İsrail saldırısı nedeniyle 2 Lübnan Kızılhaçı mensubunun yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu son günlerde Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti ve çevresindeki beldelere saldırılarını yoğunlaştırdı.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 55 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek

Trump'ın tehditlerine İran cephesinden gelen ilk yanıt çok sert

Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak

Sadece 19 gün kaldı! Bu parayı ödemeyenin telefonu kapatılacak
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi

Konserde 'zılgıt' çeken hayranına sert çıkmıştı! Geri adım attı
Patronuyla maaş tartışması yaşayan işçi, 1,2 milyon metrekarelik depoyu küle çevirdi

Patronla tartışıp fabrikayı ateşe verdi, 50 milyon kişiyi mağdur etti
Skandal görüntü! Yamaç paraşütüyle uçarken cinsel saldırıya uğradı

İnfial yaratan görüntü! Genç kadın yere inince hemen polise koştu
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak

Sadece 19 gün kaldı! Bu parayı ödemeyenin telefonu kapatılacak
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi