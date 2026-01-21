Haberler

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında aralarında gazetecilerin de bulunduğu 19 kişi yaralandı

Güncelleme:
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Sayda kentine bağlı Kanarit beldesine düzenlediği hava saldırılarında aralarında gazetecilerin de olduğu 19 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıda 2 kişi ağır yaralanırken, ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentine bağlı Kanarit beldesine düzenlediği saldırılarda aralarında gazetecilerin de bulunduğu 19 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun gün içinde Kanarit beldesine düzenlediği hava saldırılarında 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılar arasında gazetecilerin de bulunduğu ve ağır yaralı 2 kişinin yoğun bakıma alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu ateşkese rağmen gün içinde Sayda kentine bağlı Harayip ve Kanarit beldeleri ile Nebatiye vilayetine bağlı Ansar, Kefur ve Carcua beldelerindeki bazı binalara hava saldırıları düzenlemişti.

Öte yandan İsrail'in Lübnan'ın güneyine insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Böylece İsrail'in Lübnan'ın güneyine bugün gerçekleştirdiği saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
