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Lübnan'da İsrail Saldırıları Sonrasında 2 Cansız Bedene Ulaşıldı

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Lübnan'ın güneyinde, İsrail'in saldırıları sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 2 cansız beden bulundu. Ceset kalıntıları DNA testleri için hastaneye nakledildi. Saldırılarda, 4 bin 110 kişi hayatını kaybetti, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Lübnan'ın güneyinde İsrail'in saldırılarından sonra başlatılan arama kurtarma çalışmalarında bugün 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, güneydeki Nebatiye kentine bağlı Raşeyya el-Fahhar beldesi yakınlarında süren arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cesedine ait kalıntılara ulaşıldığı aktarılan açıklamada, söz konusu kalıntıların DNA testleri için Marcayun Devlet Hastanesi'ne nakledildiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarında kaybolanlara ulaşmak için imkanlar dahilinde çalışmalara devam edildiği belirtildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten itibaren karşılıklı çatışmaları sürdüren İsrail ordusu, Eylül 2024'te Lübnan'a kapsamlı hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde büyük bir yıkıma yol açtı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkesle son bulan saldırılar, 4 bin 110 kişinin ölmesine ve 16 bin 901 kişinin yaralanmasına yol açtığı gibi 1 milyonu aşkın kişinin de yerinden edilmesine neden oldu.

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Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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