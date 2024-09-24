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Lübnan'da İsrail Saldırıları: 100 Ölü, 400 Yaralı

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, sabah saatlerinden bu yana İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 400'den fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı. Ölenler arasında çocuklar, kadınlar ve sağlık görevlileri de bulunuyor.

- Lübnan : " İsrail'in sabahtan bu yana düzenlediği saldırılarda 100 kişi öldü"

BEYRUT - Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği, 400'den fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İsrail Lübnan'da yoğun bombardımanını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından sabah saatlerinden bu yana İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının en az 100, yaralı sayısının ise 400'den fazla olduğu bildirildi. Açıklamada, öldürülenler arasında çocukların, kadınların ve sağlık görevlilerinin bulunduğu aktarıldı.

Hizbullah ise İsrail ordusunun çeşitli askeri noktalarına çok sayıda roket fırlatıldığını açıkladı. Açıklamada saldırıların "İsrail'in güney ve Bekaa bölgelerini hedef alan düşman saldırılarına karşılık" olduğu belirtilirken, İsrail'in kuzeyindeki 2 askeri mevzinin ve Hayfa kentinin kuzeyindeki Rafael savunma sanayi komplekslerinin bombaladığı ifade edildi.

İsrail'den tahliye mesajı

Lübnanlı telekom operatörü Ogero'nun Başkanı Imad Kreidieh, Lübnanlıların bugün İsrail tarafından gelen 80 binden fazla şüpheli arama aldığını ve arayanların insanların tahliye edilmesini istediğini söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sabah saatlerinden bu yana İsrail Hava Kuvvetleri'nin Lübnan'da 300'den fazla Hizbullah hedefini vurduğunu açıklamıştı.

Lübnan'da İsrail Saldırıları: 100 Ölü, 400 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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