Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu. Toplamda hayatını kaybeden Hizbullah mensuplarının sayısı 100'e yükseldi.

Lübnan'da İsrail ordusu ile çatışmalarda 2 Hizbullah mensubu daha öldü

Lübnan'da Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile girilen çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalar hakkında yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Ali Lutfi Feran ve Abbas Hasan Arzuni isimli 2 Hizbullah mensubunun Kudüs yolunda öldüğü" ifade edildi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile girilen çatışmalarda hayatını kaybeden Hizbullah mensuplarının sayısı 100'e yükseldi.