Lübnan'da İsrail ordusu ile çatışmalarda 2 Hizbullah mensubu daha öldü
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu. Toplamda hayatını kaybeden Hizbullah mensuplarının sayısı 100'e yükseldi.
Lübnan'da Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile girilen çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.
Hizbullah, 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalar hakkında yazılı açıklama yayınladı.
Açıklamada, "Ali Lutfi Feran ve Abbas Hasan Arzuni isimli 2 Hizbullah mensubunun Kudüs yolunda öldüğü" ifade edildi.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile girilen çatışmalarda hayatını kaybeden Hizbullah mensuplarının sayısı 100'e yükseldi.