Lübnan'da İsrail ile çatışmalarda 2 Hizbullah üyesi daha öldü
Hizbullah Hareketi, İsrail ile sınırda yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu. Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 92'ye yükseldi.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ile sınırda yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.
Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyinde meydana gelen çatışmalardaki kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Hatım Ali Cafer ve İmad Muhammed Reşini isimli 2 Hizbullah mensubunun "Kudüs yolunda" hayatını kaybettiği ifade edildi.
Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 92'ye yükseldi.