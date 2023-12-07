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Lübnan'da İsrail ile çatışmalarda 2 Hizbullah üyesi daha öldü

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Hizbullah Hareketi, İsrail ile sınırda yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu. Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 92'ye yükseldi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ile sınırda yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyinde meydana gelen çatışmalardaki kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Hatım Ali Cafer ve İmad Muhammed Reşini isimli 2 Hizbullah mensubunun "Kudüs yolunda" hayatını kaybettiği ifade edildi.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 92'ye yükseldi.

Kaynak: AA / Güncel

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