Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin

Sokak olayları, Erdoğan'ı çok kızdırdı! Özgür Özel'e çağrısı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a 'pamuk şeker' tepkisi

Mansur Yavaş'ın "pamuk şeker" çıkışına Erdoğan'dan sert tepki
Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı

İsrail'in yeniden başlayan saldırıları BM'yi korkuttu

Lübnan'da İsrail Hava Saldırısı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'ın Sur kentinde gerçekleştirilen İsrail hava saldırısında bir bina hasar gördü ve bir kişi yaşamını yitirdi. Saldırılar, İsrail'in güney ve doğu Lübnan'a yönelik hava operasyonlarına yeniden başlamasıyla gerçekleşti.

SUR, 24 Mart (Xinhua) -- Lübnan'ın Sur kentinde İsrail saldırısında hasar görmüş bir bina, 23 Mart 2025.

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyi ve doğusuna yönelik hava saldırılarına yeniden başlamasından bir gün sonra İsrail'e ait bir insansız hava aracıyla (İHA) Lübnan'ın güneyinde bir araç hedef alındı. Pazar günkü saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title