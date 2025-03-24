Lübnan'da İsrail Hava Saldırısı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

SUR, 24 Mart (Xinhua) -- Lübnan'ın Sur kentinde İsrail saldırısında hasar görmüş bir bina, 23 Mart 2025.

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyi ve doğusuna yönelik hava saldırılarına yeniden başlamasından bir gün sonra İsrail'e ait bir insansız hava aracıyla (İHA) Lübnan'ın güneyinde bir araç hedef alındı. Pazar günkü saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)