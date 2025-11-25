Lübnan'da İsrail Hava Saldırısı: 5 Ölü, 28 Yaralı

BEYRUT, 25 Kasım (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki banliyölerde İsrail hava saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazesine katılan insanlar, 24 Kasım 2025.

İsrail ordusu ve Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, 23 Kasım'da Beyrut'un güney banliyölerine düzenlenen İsrail hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Heysem Ali Tabatabai'nin hayatını kaybettiği belirtildi. Suikast, bir yıldır süren ateşkes ihlallerinin ardından tansiyonun daha da yükselmesine neden oldu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda Haret Hreik'teki bir apartmanın vurulduğunu, en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 28 kişinin yaralandığını bildirmişti. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)