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Lübnan'da İsrail Hava Saldırılarında 492 Kişi Hayatını Kaybetti

Lübnan'da İsrail Hava Saldırılarında 492 Kişi Hayatını Kaybetti
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Hizbullah'a yönelik hava saldırılarında 492 kişinin öldüğünü ve binin üzerinde kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılar, 2006'dan bu yana gerçekleştirilen en ölümcül operasyonlar arasında yer alıyor.

(ANKARA) - Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah'a yönelik hava saldırılarında kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere en az 492 kişinin öldüğünü, binin üzerinde kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu, pazartesi günü Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Lübnanlı yetkililer saldırılarda en az 492 kişinin öldüğünü, binin üzerinde vatandaşın yaralandığını ve on binlerce kişinin güvenli bölgelere kaçmak üzere yer değiştirmek zorunda kaldığını bildirdi. Saldırının İsrail'in 2006'dan bu yana Hizbullah'a karşı gerçekleştirdiği en ölümcül saldırı niteliğinde olduğu belirtildi.

İsrail'in Hizbullah'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısı geçen hafta Hizbullah üyelerinin telsiz ve çağrı cihazlarının patlatıldığı ve binlerce kişi yaralayıp en az 37 kişiyi öldüren gizli operasyonların ardından gerçekleşti.

İsrail ordusu, hava kuvvetlerinin dün Lübnan'da yaklaşık 1600 Hizbullah hedefini vurduğunu ve saldırılarına Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırından çekilene dek devam edeceğini ifade etti. Hizbullah da dün İsrail'e yönelik karşı bir saldırı başlattı, bunların çoğu İsrail'in füze savunma sistemi tarafından engellendi. Hizbullah yetkilileri, İsrail ve Hamas, Gazze'de ateşkes konusunda uzlaşana dek saldırılarına devam edeceklerini belirtiyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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