Lübnan'da İsrail'e ait İHA'nın patlaması: 2 asker hayatını kaybetti

Lübnan'ın güneyinde düşen bomba yüklü İsrail İHA'sının incelendiği sırada patlaması sonucu 2 Lübnan askeri yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı ve Başbakan, olay sonrası taziye mesajı yayımladı.

Lübnan'ın güneyinde düşen İsrail'e ait bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) inceleme sırasında patladığı, 2 Lübnan askerinin öldüğü belirtildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait bomba yüklü İHA Sur kentine bağlı Nakura beldesinde bir iş makinesinin üzerine düştü.

Düşen İHA'nın incelendiği sırada infilak etmesi üzerine 2 Lübnan askeri hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı ile Başbakan'dan taziye mesajı

Yaşanan bu olay üzerine Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan ordusuna taziye mesajı iletti.

Mesajında Avn "Ordu, güneyde istikrarı korumanın bedelini kanıyla ödüyor." ifadesini kullandı.

Başbakan Nevvaf Selam da 2 asker için taziyelerini iletmek üzere Savunma Bakanı Michel Menassa'yı telefonla aradı.

Selam, "Ordu güvenlik supabı, egemenliğin kalesi ve ulusal birliğin dayanağıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
