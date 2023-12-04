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Lübnan'da İsrail Bombardımanı Sonucunda Dumanlar Yükseliyor

4 Aralık 2023 12:29 Son Güncelleme: 12:30 Abone Ol

Lübnan'ın Chama belediyesinde İsrail bombardımanı sonucunda Ramia ile Al-Quzah bölgeleri arasında yükselen dumanlar, 3 Aralık 2023. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılara destek vermek amacıyla Hizbullah'ın da 8 Ekim'de Şebaa Çiftlikleri'ne onlarca roket fırlatmasıyla Lübnan-İsrail sınırındaki gerilim tırmanmıştı. İsrail güçleri ise bu saldırılara Lübnan'ın güneydoğusunu yoğun topçu ateşine tutarak karşılık vermişti.