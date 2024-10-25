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Lübnan'da İsrail Askerlerine Saldırı: 5 Ölü, 19 Yaralı

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Hizbullah'ın düzenlediği roketli saldırılarla İsrail'in kuzeyinde 11 kişi yaralanırken, Lübnan'daki çatışmalar sonucunda 5 İsrail askeri hayatını kaybetti.

- Lübnan'da 5 İsrail askeri öldü, 19 asker yaralandı

İsrail'in kuzeyine roketli saldırı: 11 yaralı

BEYRUT - İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde çıkan çatışmada 5 İsrail askerinin öldüğü belirtildi. Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine düzenlediği roketli saldırılarda ise en az 11 kişi yaralandı.

Lübnan'da İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalarda İsrail ordusu kayıplar vermeye devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde Hizbullah mensuplarının İsrail birliklerinin ekipman tedariki için kullandığı bir binaya roket saldırısı düzenlediği belirtildi. Roketlerden birinin binanın yanında askerlerin bulunduğu noktaya isabet etmesi sonucu 5 İsrail askerinin öldüğü, 19 askerin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, askerlerden 4'ünün durumunun ağır olduğu ve tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.

Hizbullah tünelleri imha edildi

IDF tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'a ait 2 tünelin imha edildiği ve çok sayıda Hizbullah mensubunun öldürüldüğü bildirildi. Açıklamaya göre, İsrail askerleri operasyon sırasında Hizbullah'a ait tanksavar füzeleri, el bombaları ve tüfeklerle dolu 11 kamyon ele geçirildi. İsrail ordusu ayrıca gece saatlerinde Hizbullah'ın silah sevkiyatı için kullandığı Lübnan-Suriye sınırına da hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail'in kuzeyinde 11 kişi yaralandı

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Shomera bölgesine düzenlediği roket saldırısında 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Sağlık yetkilileri yaralıların hastaneye kaldırıldığını durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Hizbullah, Arap kasabası Mecd el-Krum'a da saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 5 kişinin yaralandığı bazılarının durumunun ise ağır olduğu belirtildi. Kasaba ve çevresinde roket saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı öğrenilirken, IDF Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki bölgelere yaklaşık 30 roket fırlattığını duyurdu.

Lübnan'da İsrail Askerlerine Saldırı: 5 Ölü, 19 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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