Lübnan'da İHA Patlaması: 2 Asker Hayatını Kaybetti

BEYRUT, 29 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesine düşen İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) inceleme sırasında patlaması sonucu 2 Lübnan askeri hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.

Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı'nın Lübnan ordusuna dayandırdığı haberde perşembe günü bir ekskavatöre patlayıcı bomba atmaya çalışan İsrail'e ait bir İHA'nın düşmesinin ardından olay yerine hemen ambulansların sevk edildiği belirtildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 2 askerin hayatını kaybetmesi 2 askerin de yaralanması nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre olay, Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyine konuşlanmasından bu yana askeri personelin hayatını kaybettiği dördüncü vaka olarak kayda geçti.