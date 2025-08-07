Lübnan'da Hükümetin Silah Toplama Kararı Protesto Edildi

Lübnan'da hükümetin silahların toplanması kararı alması ülkenin birçok bölgesinde protesto edildi.

Yerel basına göre, Hizbullah yanlısı gruplar, başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde büyük bir gösteri düzenledi.

Yüzlerce araç ve motosikletin yer aldığı gösteride, hükümetin silahların toplanması kararına tepki gösterildi.

Hizbullah destekçileri, ülkenin doğusundaki Baalbek ile güneyindeki Nebatiye ve Sur kentlerinde de protestolar düzenledi.

Hizbullah bayrakları taşıyan göstericiler, motosikletlerle yollarda büyük kalabalıklar oluşturdu, trafiğin akışını durdurdu.

Göstericiler bazı bölgelerde lastik yakarken, İsrail'i ve hükümetin aldığı kararı eleştiren sloganlar attı.

Lübnan'da bu akşam toplanan Bakanlar Kurulu, Hizbullah'ı da kapsayacak şekilde ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanması kararını kabul etmişti.

Enformasyon Bakan Paul Markus, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, hükümetin aldığı kararlarla ülkede istikrarı sağlamayı, devlet otoritesinin tesisini ve yeniden inşayı hedeflediğini ifade ederek, "Toprakların tamamında, Hizbullah dahil olmak üzere, silahlı varlığın sona erdirilmesi ve sınırda ordunun konuşlandırılması konusunda mutabık kaldık." demişti.

Hizbullah'ın "silah bırakması" meselesi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada "devletin egemenliğini yalnızca kendi güçleriyle ülkenin tüm topraklarında tesis etme" konusunda görüşmeler gerçekleştirileceğini söylemişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, silah bırakmanın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu belirterek, Hizbullah'ın İsrail için silah bırakmayacağını ifade etmişti.