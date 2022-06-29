Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Mikati, yeni kabine listesini Cumhurbaşkanı'na sundu - Haberler

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Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Mikati, yeni kabine listesini Cumhurbaşkanı'na sundu

AA - İdiris Okuduci - Güncel
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Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Necib Mikati, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a yeni kabine listesini sunduğunu açıkladı.

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Necib Mikati, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a yeni kabine listesini sunduğunu açıkladı.

Aynı zamanda mevcut Başbakan olan Mikati, Beyrut'taki Baabda Sarayı'da Avn ile bir araya geldikten sonra görüşme sebebine ilişkin kısa bir açıklama yaptı.

Mikati, "Uygun gördüğüm kabine listesini Cumhurbaşkanı Avn'a teslim ettim." dedi.

Lübnan'da 2005-2011 arası ile 2021'den bu yana başbakanlık yapan Mikati, 23 Haziran'da Avn ve milletvekilleri arasındaki istişare sonucu 127 üyeden 54'ünün oyunu alarak başbakan adayı seçilmişti.

Başbakan adayı Mikati, 27-28 Haziran'da Meclis'teki siyasi partilerle kabinesini oluşturmak için istişare görüşmeleri yapmıştı.

Avn'ın, Mikati'nin sunduğu kabineyi onaylayıp onaylamayacağı ise henüz bilinmiyor. Onaylanması halinde, kabine listesi güven oyu alması için Meclis'e sunulacak.

AA / İdiris Okuduci - Güncel

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