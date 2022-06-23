Lübnan'da hükümeti kurma görevi mevcut Başbakan Mikati'ye verildi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 15 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından yeni hükümeti kurma görevini mevcut Başbakan Necib Mikati'ye verdi.

Cumhurbaşkanı Avn, Baabda Sarayı'nda yeni kabineyi oluşturacak ismin belirlenmesi için Meclisteki siyasi gruplarla yürüttüğü istişare görüşmelerini tamamladı.

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mikati'nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmek üzere Baabda Sarayı'na çağrıldığı aktarıldı.

Lübnan'da 2005-2011 ve 2021'den bu yana başbakanlık yapan Mikati, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşmelere katılan 127 üyeden 54'ünün oyunu aldı.

Milletvekillerinin 46'sı çekimser kalırken, 25'i Nevaf Selam, biri eski Başbakan Saad Hariri, biri de Rava Halep için oy kullandı.

Trablusşam'dan milletvekili olan Eşref Rifi ise istişare görüşmesini boykot etti.

Önceki hükümetlerin istifasıyla ülkede 13 ay süren siyasi krizin ardından 10 Eylül 2021'de Mikati'ye hükümeti kurma görevi verilmişti.

Necib Mikati kimdir?

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde 1955 yılında Sünni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Mikati, Beyrut Amerikan Üniversitesi mezunu ve ülkedeki önemli siyasi isimler arasında yer alıyor.

Saygın bir iş adamı olarak tanınan Mikati'nin medya, telekomünikasyon başta olmak üzere birçok alanda yatırımları bulunuyor.

Lübnan'da 1990'lı yıllardan itibaren farklı hükümetlerde bakan olarak görev alan ve 2005-2011 yıllarında da başbakanlık görevini yürüten Mikati, 2009-2018 yılları arasında Trablusşam'dan milletvekili olarak parlamentoda yer aldı.

Mikati'nin liderliğini yaptığı Azm Hareketi Partisi, 2018'deki seçimlerde 3 milletvekili çıkarırken, 15 Mayıs 2022'deki seçimlere ise katılmamayı tercih etti.