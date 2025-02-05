Lübnan'da Hükümet Kurma Sürecinde Sorunlar

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam, bazı tarafların "küçük hesapları" sebebiyle hükümetin kurulamadığını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda görüşen Selam, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ülkede kurulması beklenen hükümet konusunda Selam, "Yüksek niteliklere sahip bakanlardan oluşan bir reform hükümeti kurmak için çalışıyorum. Çalışmaların bir şekilde aksaması ihtimaline izin vermeyeceğim" dedi.

Selam, hükümet kurma çalışmalarını "dikkat ve sabırla" yürüttüğüne dikkati çekerek, uzun sürdüğü gerekçesiyle eleştirilen hükümetin kurulması sürecinde bazı sorunların yaşandığını aktardı.

Hükümetin kurulmasında "gelenek haline gelmiş tavırlar" ve "küçük hesaplar" yüzünden sıkıntılar yaşandığını belirten Selam, bazı tarafların alışkanlıkları terk etmesi ve ısrarından vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

Selam, hükümetin kurulmasında anayasa çerçevesinde belirlediği ilkelere bağlı kalacağını yineledi.

Lübnan'da 2 yıldan uzun süren boşluk ve siyasi krizin sonrasında 9 Ocak'ta Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilirken, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam ise 13 Ocak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Ülkedeki siyasi krizin ilk adımının cumhurbaşkanının seçimiyle aşılması sonrasında hükümeti kurmakla görevlendirilen Selam'ın kabinesini açıklaması bekleniyor.