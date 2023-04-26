Lübnan'da Hristiyan siyasi partiler Hizbullah'ın cumhurbaşkanı adayını istemiyor

Lübnan'daki Hristiyan siyasi partiler, Hizbullah ve Şii Emel Hareketi'nin cumhurbaşkanı adayı olan Hristiyan Marada Hareketi lideri Süleyman Franciyye'nin ismine itiraz ediyor.

Lübnan'daki Hristiyan siyasi partiler, Hizbullah ve Şii Emel Hareketi'nin cumhurbaşkanı adayı olan Hristiyan Marada Hareketi lideri Süleyman Franciyye'nin ismine itiraz ediyor.

Hristiyan olma şartı aranan Lübnan'ın 14. Cumhurbaşkanı'nın seçilebilmesi için 6 aydır ülkedeki siyasi partiler ve özellikle Hristiyanlar arasında henüz bir uzlaşıya varılamadı.

Lübnan'da hükümet içerisinde ve Meclis'te Şiileri temsil eden İran destekli Hizbullah ile onun müttefiki Emel Hareketi, Franciyye'ye destek vereceklerini ve başka bir adaylarının da olmadığını duyurmuştu.

Her iki partinin mutlak tutumunun ardından, Ramazan Bayramı'ndan hemen sonra ülkedeki Hristiyan siyasi partilerden itirazlar gelmeye başladı.

"Şantaj ve tehditleri kabul etmiyoruz"

15 Mayıs 2022'deki son genel seçimlerde Hristiyanlar arasında en yüksek oyu alan Semir Caca liderliğindeki Lübnan Güçleri Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olan Mişel Muavvad ile Ketaib Partisi lideri Sami Cemayel, bugün Beyrut'ta ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın "Franciyye'nin seçilmemesi halinde yönetimde boşluk olur" şeklindeki açıklamasını hatırlatan Cemayel, "Şantaj ve tehditleri, birilerinin kendi şartlarını dayatmasını kabul etmiyoruz. Onur ve özgürlüğümüz konusunda taviz vermeyeceğiz. Lübnan halkı kendi kaderini tayin etmelidir. Bu pazarlık yapmayacağımız bir meseledir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı seçimi konusundaki duruşlarının Fransa ve Suudi Arabistan ile bağlantılı olmadığını dile getiren Cemayel, "Bu bizim duruşumuzdur ve bundan da vazgeçmeyeceğiz ve hakkımızdan da taviz vermeyeceğiz. Bu bizim ülkemizdir ve karar da bizimdir." dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Muavvad da hedeflerinin, tehdit, zorbalık ve baskın olmak değil daha çok sorunları çözmek için ellerinin güçlendirilmesine yönelik olduğunu kaydetti.

Muavvad, Hizbullah ve Emel'i ima ederek tehditler savurabileceklerini ancak bunda başarılı olamayacaklarını aktardı.

Semir Caca ise daha önce yaptığı açıklamada, Franciyye'nin seçilmesi için düzenlenecek olası Meclis oturumunu boykot edeceklerini yinelemişti.

Lübnan'da 13. Cumhurbaşkanı olup görev süresi 31 Ekim 2022'de sona eren Mişel Avn'ın partisi Özgür Yurtseverler Partisi lideri Cibran Basil de Franciyye'nin adaylığına sıcak bakmıyor.

Basil de Franciyye'nin kendisini aday göstermek istiyor.

Hizbullah ve Emel'in adayı Franciyye

Ülkedeki 2 Şii parti, Hizbullah ve Emel Hareketi, 6 Mart'ta cumhurbaşkanlığı yarışında destekledikleri adayın Franciyye olduğunu duyurmuştu.

Şii partilerin desteğini alan Franciyye, 1-2 Nisan'da Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmannuel Macron'un Kuzey Afrika ve Orta Doğu Danışmanı Patrick Dorell ile görüşmüştü.

Arap ve Lübnan basınında yer alan haberlerde, Fransız yetkilinin görüşmede Franciyye'nin adaylığını desteklemek için bazı taahhütler istediği ileri sürülmüştü.

Şarkulevsat gazetesi, Dorell'in Franciyye'den cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Lübnan'ın eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nevaf Selam'ın başbakanlığa getirilmesi için özellikle Hizbullah'ın tam destek sağlamasını talep ettiğini yazmıştı. ???????

Franciyye, 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, adaylığına yönelik Suudi Arabistan ve müttefiklerinden herhangi bir itirazın gelmediğini söylemişti.

Lübnan'daki cumhurbaşkanı krizi

Lübnan'da görev süresi 31 Ekim 2022'de sona eren 13. Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yerine yeni bir isim seçilmesi için Meclis'te yapılan 11 oylamadan sonuç alınamadı.

Başta Hristiyan partiler olmak üzere her partinin kendi adayını öne sürmesi nedeniyle ülkedeki siyasi taraflar arasındaki çekişme devam ediyor.

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da yeni cumhurbaşkanı seçilemediği için yeni hükümet de teşkil edilemiyor. Bu nedenle geçici hükümet istisnai durumlar dışında toplanamıyor ve ülkenin sorunlarını çözebilmek için herhangi bir karar alamıyor.

Lübnan Anayasası'na göre cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, başbakan Sünni ve meclis başkanı ise Şiilerden seçiliyor.