Lübnan'da Hristiyan 2 Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Lübnan'da kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerce açılan ateş sonucu öldürülen Hristiyan 2 genç, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Lübnan Maruni Patriği Beşara Butros er-Rai, Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Milletvekili Strida Caca ve bölgedeki vatandaşlar katıldı. Faillerin en kısa zamanda yakalanması ve en ağır şekilde cezalandırılması istendi.

Lübnan'da kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerce açılan ateş sonucu öldürülen Hristiyan 2 genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Lübnan'ın kuzeyindeki El-Karne es-Sevda bölgesinde, iki ayrı noktada öldürülen Heysem Tavık ve Malik Tavık için Bışari kasabasında tören düzenlendi.

Cenaze törenine hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra Lübnan Maruni Patriği Beşara Butros er-Rai, Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Milletvekili Strida Caca ve bölgedeki vatandaşlar katıldı.

Cenazede bir konuşma yapan Rai, faillerin en kısa zamanda yakalanması ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Lübnan devleti ve kurumlarına güvendiklerini ifade eden Rai, "Meydana gelen hadiseden kolay bir şekilde vazgeçmeyiz." dedi.

Kadın milletvekili Caca ise ölenlerin ailelerine başsağlığında bulunup, faillerin en kısa zamanda yargıya teslim edilmesi gerektiğini, bu süre zarfında da yasalara bağlı kalacaklarını ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için bekleyeceklerini dile getirdi.

Öte yandan olayın meydana geldiği Kuzey Lübnan Vilayeti Valisi Remzi Nohra, Trablusşam kentinde güvenlik güçleriyle bir toplantı yaptı.

Lübnan'ın kuzeyindeki El-Karne es-Sevda bölgesinde Hristiyan 2 genç, kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerce açılan ateş sonucu öldürülmüştü.

Başbakan Necib Mikati olayla ilgili yaptığı açıklamada, faillerin yakalanacağını ve gereken cezayı alacağını belirtmişti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada da olayın ardından bölgede çok sayıda kişinin gözaltına alındığı, silah ve mühimmatlara el konulduğu kaydedilmişti.