Lübnan'da Hizbullah ve Emel Hareketi Destekçileri Silahların Teksifini Protesto Etti

Lübnan'da Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçileri, hükümetin, "ordunun, silahları devlet tekeline alma" planını onaylamasını protesto etti.

Hizbullah ve müttefiki Emel Hareketi yanlısı gruplar, başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde büyük bir gösteri düzenledi.

Yüzlerce araç ve motosikletin yer aldığı gösteride, hükümetin, ülkedeki tüm silahların devletin kontrolüne alınmasına yönelik planı onaylamasını protesto etti.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Morcos, dün, "kabinenin, ordunun silahlara el koyma planını onayladığını ve memnuniyetle karşıladığını, ancak planın içeriğini ve müzakerelerini gizli tutmaya karar verdiğini" söylemişti.

Bakan Morcos, uygulamanın ordu tarafından gerçekleştirileceğini, Ordu Komutanı Rodolphe Heikal'ın ise uygulama mekanizmasını ana hatlarıyla açıklayan aylık raporu kabineye sunacağını ifade etmişti.

Hizbullah'ın silahsızlandırılması

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım da yaptığı açıklamalarda, Hizbullah'ın silahlarını ancak İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi, saldırılarını durdurması, Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması ve yeniden imar sürecinin başlaması halinde teslim edeceğini vurgulamıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.