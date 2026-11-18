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Lübnan'da Hizbullah'a mensup olduklarından şüphelenilen ve "silahlı bir grup kurmak, üye toplamak ve silahlandırmakla" suçlanan 5 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Askeri Mahkeme nezdindeki hükümet komiseri yargıç Claude Ghanem, Lübnan'ın kuzeyindeki Batrun ve Bişerri dağlık bölgelerinde gözaltına alınan 5 kişi hakkında iddianame hazırladı.

Lübnan Ceza Kanunu'nun 307. maddesine dayandırılan iddianamede şüphelilerin, "silahlı bir grup oluşturmak, eleman temin etmek, onları eğitip donatmak ve silah sağlamak" suçlamalarıyla itham edildiği belirtildi. Söz konusu fiillerin, devletin iç güvenliğine karşı işlenen suçlar kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.

Ayrıca Ghanem'in tutuklular hakkında Silahlar Kanunu'nun 72. ve 76. maddeleri ile Askeri Yargı Kanunu'nun 24. maddesine istinaden de suç duyurusunda bulunduğu aktarıldı.

Ghanem'in, sorgularının ardından tutuklama kararı çıkarılması talebiyle 5 şüpheliyi Askeri Soruşturma Hakimi Gade Ebu Alvan'a sevk ettiği ifade edildi.

Sanıkların kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul edip etmediklerine dair ise bilgi paylaşılmadı.

Lübnan'daki El-Cedid televizyonu ve En-Nehar gazetesi de dahil olmak üzere bazı medya kuruluşları, söz konusu beş kişinin Hizbullah mensubu olduğunu bildirdi.

Öte yandan Hizbullah'tan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Lübnan güvenlik güçleri, 10 Kasım'da Batrun ve Bişarri ilçeleri arasında uzanan dağlık bölgede, hareketlerindeki şüpheler üzerine 5 kişiyi gözaltına almıştı.

O dönemde medyada yayımlanan haberlerde, gözaltına alınan kişilerin belge ve haritalar taşıdığı, güvenlik devriyesinin kendilerine yaklaşması üzerine bunların bir kısmını yırtmaya çalıştıkları ancak söz konusu belgelerin ele geçirilerek kendilerinin de sorgulanmak üzere ilgili makamlara sevk edildiği kaydedilmişti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 11 Kasım'da yaptığı açıklamada, İçişleri ve Adalet bakanları ile yargı ve güvenlik yetkilileriyle birlikte söz konusu davayı yakından takip ettiğini belirtmişti.

Kaynak: AA