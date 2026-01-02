Lübnan'da Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail'in saldırı tehdidinin 2026'da ana gündem olması bekleniyor

Lübnan'da Hizbullah'ın karşı çıktığı silahsızlanma planında ikinci aşamaya geçiş, İsrail'in geniş saldırı tehdidi, Suriye ile ilişkilerin seyri, İsrail ile yürütülen müzakereler ve parlamento seçimlerine ilişkin tartışmalar, ülkede 2026'da öne çıkması beklenen başlıca başlıklar arasında yer alıyor.

Geçen yıl siyasi ve güvenlik açıdan hareketli bir süreçten geçen Lübnan'da, 2026'da gündemin daha da yoğunlaşacağı öngörülüyor.

AA muhabiri Lübnan'da 2026'da öne çıkması beklenen gelişmeleri derledi.

Lübnan Bakanlar Kurulu, silahların devletin tekelinde toplanmasına yönelik bir plan hazırlanması için 5 Ağustos 2025'te Lübnan ordusunu görevlendirdi.

Bu kapsamda ordu tarafından hazırlanan 5 aşamalı planın ilk safhasında, Litani Nehri'nin güneyindeki silahların toplanmasına öncelik verildi.

Ordu ve hükümet yetkilileri, 2025'in sonuna kadar planın ilk aşamasının tamamlanmasının, ardından Litani Nehri'nin kuzeyini kapsayacak ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiğini belirtmişti.

Silahlarını teslim etmeyeceğini sıkça vurgulayan Hizbullah'ın bu konudaki tutumu, bu yıl da Lübnan'ın en önemli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürecek.

İsrail'in geniş saldırı tehdidi ve müzakereler

ABD ve Avrupa ülkelerinin baskılarıyla başlatılan İsrail ile müzakere süreci, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Lübnan ziyareti sonrasında ivme kazandı.

İsrail ile Lübnan'ın, 3 Aralık 2025'te "Mekanizma" olarak bilinen Ateşkesi Denetleme Komitesi toplantılarına karşılıklı olarak sivil temsilci gönderme kararı almasıyla üst seviyeye taşınan müzakerelerin, 2026'da da devam etmesi bekleniyor.

Sürecin, ilerleyen aşamalarda karşılıklı olarak daha genişletilmiş heyetlerin katılımıyla sürdürülmesi öngörülüyor.

En son 19 Aralık 2025'te Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesinde toplanan Mekanizma'nın, 7 Ocak'ta yeniden bir araya gelmesi planlanıyor.

Müzakere masasına tarafların farklı önceliklerle geldiğine dikkati çeken uzmanlar, İsrail'in sınır hattını "ekonomik bölge" söylemi altında güvenlik gerekçeleriyle yeniden düzenlemeyi hedeflediğini, Lübnan'ın ise kalıcı ateşkesin sağlanması, saldırıların tamamen durdurulması ve işgalin sona erdirilmesini müzakerelerin merkezine koyduğunu belirtiyor.

Öte yandan ateşkesi hiçe sayarak sık sık saldırılar düzenleyen İsrail'in, bu yıl da ihlallerini sürdüreceği düşünülüyor.

Lübnan ve İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını genişletme tehdidi 2026 gündeminde de yer alacak.

Bu çerçevede, İsrail'in Ekim 2023'ten sonra başlattığı geniş çaplı saldırılara benzer bir süreci yeniden başlatabileceğine ilişkin endişeler sürüyor.

Yeni Suriye yönetimiyle görüşmeler

Suriye'de Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından, Lübnan ile Suriye arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı. Taraflar, bu dönemde karşılıklı saygı ve egemenlik vurgusunu öne çıkaran bir söylemle ilişkileri yeniden çerçevelemeye yöneldi.

2025 yılı boyunca ise Lübnan ve Suriye, ikili ilişkilerin yeniden tesisi ve on yıllardır askıda bekleyen dosyaların ele alınması amacıyla karşılıklı ziyaretler ve teknik görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu yıl da sürmesi beklenen görüşmelerde kara ve deniz sınırlarının belirlenmesi, Lübnan'daki Suriyeli tutukluların durumuna çözüm bulunması, Suriyeli mültecilerin geri dönüşü ile sınır güvenliğinin ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik başlıkların öne çıkması bekleniyor.

UNIFIL'in görev süresi doluyor

2026'da Lübnan gündemindeki en kritik başlıklardan birini, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücünün (UNIFIL) görev süresinin yıl sonunda dolacak olması oluşturuyor.

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail'in 1978'de Lübnan topraklarını işgal etmesi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan'ın talebi doğrultusunda 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

Barış gücüne, İsrail'in çekilmesini doğrulamak, barış ve güvenliği desteklemek ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyindeki otoritesini yeniden tesis etmesine katkı sağlamak görevleri verildi.

BMGK, 11 Ağustos 2006'da kabul ettiği 1701 sayılı kararla İsrail'in sınır çizgisini oluşturan "Mavi Hat"tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Litani Nehri arasındaki bölgenin Lübnan ordusu ile UNIFIL denetimine bırakılmasını öngördü.

Görev süresi 2026 sonunda dolacak olan UNIFIL'in yetkisinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı ya da yerine yeni bir uluslararası görev gücünün kurulup kurulmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Mevduat sahiplerini ilgilendiren yasa Mecliste

Lübnan hükümeti, 2019'da patlak veren ekonomik krizin ardından bankalarda dondurulan döviz mevduatlarının hak sahiplerine iadesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Aralık 2025'te hükümetten geçen ve Meclise gönderilen tasarının, binlerce mağduru yakından ilgilendirmesi nedeniyle görüşmelerinin tartışmalı geçmesi bekleniyor.

Milletvekili seçimleri

Lübnan'da 2026 yılında yapılması öngörülen milletvekili seçimleri, seçim yasasına ilişkin siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Tartışmaların odağında, yurt dışındaki Lübnanlıların oy kullanma ve adaylık sistemine ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Seçimlerin zamanında yapılması halinde ortaya çıkacak yeni siyasi tablo doğrultusunda hükümetin yeniden şekillenmesinin kaçınılmaz olacağı ifade ediliyor.