Lübnan'da Hizbullah'ın Silahları Tartışmaları Alevlendi

Lübnanlı Milletvekili Eşref Rifi, silahların devletin elinde toplanması kararına karşı Hizbullah'ın silahlarını teslim etmeyi reddetmesinin "devlete karşı açık bir darbe ilanı olduğu" söyledi.

Trablusşam bağımsız Milletvekili Rifi, Trablusşam'ın Takva ve Selam camilerine düzenlenen 45 kişinin öldüğü, 800'den fazla kişinin yaralandığı bombalı saldırıların 12. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen anma toplantısında konuştu.

"Hizbullah'ın silahları teslim etmeyi reddetmesi devlete karşı açık bir darbe ilanıdır. İki silahlı yapıyla devlet olmaz, devlet yalnızca tek bir meşru orduyla var olur." diyen Rifi, ülkede ordunun elindekilerin "yasal silah", onun dışındakilerin ise "terörist silah" olduğunu söyledi.

Rifi, "devletin ancak tek yasal orduyla var olabileceğini, sınırlarını koruyacağını ve kamu düzenini sağlayacağını" dile getirdi.

Hizbullah'ın yasa dışı silahı nedeniyle devletin rehin alındığını, ordunun görevini yapamadığını ve Lübnan'ı kendi ulusal tarihine ve kimliğine yabancı bölgesel projelere hizmet etmeye zorladığını vurgulayan Rifi, "Lübnanlılar artık Hizbullah'ın silahından ve ihanetinden korkuyor." dedi.

Silahlarını teslim etmeyi reddeden Hizbullah'ın kendisini devletin ve yasanın üstünde gördüğünü söyleyen Rifi, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın Lübnanlıları "Kerbela savaşı" ile tehdit ettiğini, ordunun hükümetin aldığı kararları uygulaması halinde ülkeyi yok etme tehdidinde bulunduğunu dile getirdi.

Rifi ayrıca Hizbullah'ı "İran partisi" olarak tanımladı.

Hizbullah lideri "silah bırakmayacağız" demişti

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, 15 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın "İsrail işgali sürdüğü müddetçe silah bırakmayacağını" belirterek, "Direniş (Hizbullah), ( Lübnan'da) işgal sürdükçe silahını teslim etmeyecek. Gerekirse İsrail-ABD projesine karşı neye mal olursa olsun Kerbela ruhuyla bir mücadele yürüteceğiz." demişti.

Kasım, "Herhangi bir iç karışıklığın çıkmasından ve ülke topraklarını savunma görevini yerine getirmemesinden tamamen Lübnan hükümeti sorumludur." diye konuşmuştu.

Açıklamaya başta Başbakan Nevvaf Selam olmak üzere birçok milletvekili tepki göstermişti.