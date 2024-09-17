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Lübnan'da Hizbullah'ın Çağrı Cihazları Patladı: 9 Ölü, 3 Bin Yaralı

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Lübnan'ın Beyrut ve diğer bölgelerinde Hizbullah tarafından kullanılan çağrı cihazlarının patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 bin kişi yaralandı. Hizbullah, patlamalardan İsrail'i sorumlu tutarken, Lübnan Hükümeti de olayı kınadı.

(ANKARA) - Lübnan'da Hizbullah tarafından kullanılan çağrı cihazlarının Beyrut'un güneyinde ve ülkenin diğer bazı bölgelerinde patlaması sonucu 9 kişi öldü, yaklaşık 3 bin kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, başkent Beyrut başta olmak üzere pek çok kentte Hizbullah tarafından kullanılan çağrı cihazlarının patlaması sonucu 9 kişi öldü, yaklaşık 3 bin kişi yaralandı. Lübnan merkezli Hizbullah, olayın nedenine ilişkin bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Patlamalarda Hizbullah üyelerinin ciddi şekilde yaralandığı belirtildi.

Hizbullah, patlamalardan İsrail'i suçladı

Hizbullah, sosyal medya üzerinden çağrı cihazı patlamalarından İsrail'i sorumlu tutan bir açıklama yayınladı, "sivilleri de hedef alan bu canice saldırıdan tamamen İsrail'i sorumlu tuttuğunu" belirtti. İsrail'in "hak ettiği cezayı alacağını" kaydeden Hizbullah, aynı zamanda, iki üyesinin ve sekiz yaşında bir kız çocuğunun öldürüldüğünü açıkladı.

İran'ın Lübnan Büyükelçisi de yaralılar arasında

İran'ın Lübnan Büyükelçisi Mojtaba Amani'nin de yaralılar arasında olduğu bildirildi. İran Devlet Televizyonu yaralarının "yüzeysel" olduğunu ve "bilincinin açık ve hayati tehlikesinin bulunmadığını" bildirdi. Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın patlamalardan zarar görmediği bildirildi.

Lübnanlı yetkililer de İsrail'i suçluyor... Lübnan medyasında yer alan haberlerde, Enformasyon Bakanı Ziad Makary, çağrı cihazı patlamalarını "İsrail saldırganlığı" olarak kınadı. Makary ayrıca "suçluyu sorumlu tutmak" için Birleşmiş Milletler ile de temas halinde olduğunu söyledi.

IDF: "Sivillere yönelik savunma kurallarında değişiklik yok"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yaptığı açıklamada, bu akşam bir durum değerlendirmesi yaptıklarını duyurdu. Bir IDF sözcüsü, "Şu anda İç Cephe Komutanlığı savunma yönergelerinde herhangi bir değişiklik yok" diyerek, sivillere yönelik savunma kurallarında değişiklik olmayacağını vurguladı. Açıklamada, "Halktan tetikte ve uyanık olmaları istenmektedir ve politikadaki herhangi bir değişiklik derhal güncellenecektir" denildi. IDF çağrı cihazı patlamalarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Suriye'de de 14 ölü var

Suriye medyasında yer alan haberlere göre, Lübnan'a sınırı olan Suriye'de de çağrı cihazları patlamaları meydana geldi. İngiltere merkezli bir izleme grubu olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, "Hizbullah tarafından kullanılan çağrı cihazlarının patlaması sonucu Şam ve kırsalında uyrukları bilinmeyen on dört kişi yaralandı" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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