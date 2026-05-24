Lübnan'ın güneyinde 2 İsrail askeri Hizbullah'ın dron saldırısında yaralandı

Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın patlayıcı yüklü dron ile düzenlediği saldırıda 2 İsrail askeri orta ve hafif derecede yaralandı. İsrail ordusu dron ile irtibatın kesildiğini açıklarken, Hizbullah ateşkes ihlali gerekçesiyle saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, patlayıcı yüklü bir dron ile düzenlenen saldırıda 2 İsrail askerinin orta ve hafif derecede yaralandığını yazdı.

İsrail ordusunun çözüm bulamadığı Hizbullah'ın dron saldırısında dün yaralanan 2 askerin hastaneye nakledildiği aktarıldı.

Öte yandan, Hizbullah'a ait bir dronun İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine sızdığı, bölgede bu nedenle sirenlerin çaldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, tespit edilen dron ile irtibatın kesildiği, olayın sona erdiği ve herhangi bir hasar bildirimi olmadığı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 123 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
