Lübnan’da Hizbullah Destekçisi Yürüyüşle Patlamalar Anıldı

Lübnanlılar, İsrail'in Eylül 2024'te binlerce Hizbullah mensubunu hedef aldığı çağrı cihazı patlamalarının birinci yıl dönümünü anmak için başkent Beyrut'ta sahil boyunca yürüyüş yaptı.

Bir grup gazeteci ve medya mensubunun "Ulusal Gün" sloganıyla başlattığı ve onlarca Lübnanlının katılımıyla düzenlenen yürüyüş, Ayn el-Merisse'den başlayarak Beyrut'un sahil şeridi Manara'ya doğru gerçekleşti.

Sosyal medyadan yapılan çağrıya göre, yürüyüş yaralılarla dayanışmanın bir ifadesi ve "uluslararası hukuka göre bir savaş suçu"nun kınanması niteliği taşıyor.

Bazı yürüyüşçüler Hizbullah bayrakları taşırken, diğerleri "Zillet bizden uzaktır." gibi İsrail karşıtı sloganlar attı.

Öte yandan Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım ise "Pager patlamaları" olarak kayıtlara geçen bu olayda yaralananlara hitaben görüntülü bir konuşma yaptı.

Şeyh Kasım, "İşgal devleti (İsrail), bu yaralıların savaştaki rolünü geçersiz kılmak istedi, ancak savaşmaya devam ediyorlar." dedi.

İsrail'in yok olacağına vurgu yapan Şeyh Kasım ayrıca, "Yaralılar şunu bilsinler; İsrail düşecek çünkü vahşidir, suçludur ve işgalcidir. Zafer ise sizindir." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları patlatılmıştı. Bu saldırılardan bir gün sonra 18 Eylül'de de yine Hizbullah üyelerinin kullandığı telsizler patlatılmıştı.

37 kişinin öldüğü ve 3 binden fazla kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasının ardından İsrail, Lübnan'da Hizbullah'ın üst düzey isimlerini hedef alan suikastları başlatmıştı.

İsrail yönetimi, yaklaşık 2 ay sonra saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Patlamaların ardından İnsan Hakları İzleme Örgütü ile Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatılmasının sivilleri ciddi şekilde tehlikeye attığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirmişti.