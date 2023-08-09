Lübnan'da Hizbullah'a ait silah taşıyan kamyonun kaza sonucu devrilmesi çatışmaya yol açtı

Lübnan'da Hizbullah'a ait silahları taşıdığı iddia edilen bir kamyonun kaza yaparak devrilmesinin ardından bölge sakinleri ve Hizbullah milisleri arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı. Olayın ardından başbakan soruşturma açılması talimatı verdi.

Lübnan'da Hizbullah'a ait silahları taşıdığı iddia edilen bir kamyonun kaza yaparak devrilmesinin ardından bölge sakinleri ve Hizbullah milisleri arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Lübnan'ın Cebel Lübnan vilayetine bağlı Kahale beldesinde meydana gelen olaya ilişkin Hizbullah Medya Ofisi'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinden başkent Beyrut'a giden Hizbullah'a ait bir kamyonun kaza sonucu Kahale bölgesinde devrildiği aktarıldı.

Hizbullah, kamyonun kaldırılması çalışmaları sürerken bölgedeki bazı silahlı kişilerin kamyon şoförü ve ona yardım etmek isteyenlere saldırdığını kaydetti.

Kahale bölgesindeki silahlı kişilerin önce araca el koymak istediği ardından taş attığı daha sonra ise kamyonu korumak isteyenlere ateş açtığı aktarılan açıklamada, Hizbullah mensubu bir kişinin açılan ateş sonucu kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtildi.

Açıklamada, olay yerinde kısa süreli çatışma çıktığı kaydedilerek Lübnan askerlerinin bölgeye gelmesi sonucu gerginliğin sona erdiği ifade edildi.

Hizbullah açıklamasında kamyonun taşıdığı yükün içeriğine dair ise bilgi vermedi.

Başbakan'dan "soruşturma açılması" talimatı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati de Kahale'deki olaya ilişkin açıklama yaptı.

Ülkenin resmi ajansı NNA'da yayımlanan açıklamaya göre Mikati, Kahale bölgesindeki olayı Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile yakından takip ettiklerini kaydetti.

Bölgede gerginliğin sonlandırılması ve durumun kontrol altına alınması için soruşturma açılması talimatı verdiğini belirten Mikati, sağduyulu hareket etme ve soruşturmanın sonucunu bekleme çağrısında bulundu.

Lübnan medyasına yansıyan haberlere göre, Hizbullah milislerinin açtığı ateş sonucu olay yerindeki bir sivil hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kahale sakinlerinin cephanelik ve silah taşıdığı iddia edilen araçtaki yükü boşaltmak için kamyona yaklaşmak istediği ancak Hizbullah milislerinin buna izin vermediği görüldü.

Bazı görüntülerde ise Hizbullah milislerinin kamyon çevresindekilere ateş açtığı anlar yer aldı.

Hristiyanların çoğunlukta olduğu Kahale bölgesine olayın ardından çok sayıda asker konuşlandırıldı.