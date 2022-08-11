Haber : Lübnan'da "hesabındaki parayı çekemediği" gerekçesiyle banka çalışanlarını rehin alan kişi teslim oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lübnan'da "hesabındaki parayı çekemediği" gerekçesiyle banka çalışanlarını rehin alan kişi teslim oldu

 - Güncelleme:

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta mevduat hesabındaki parayı çekemediği gerekçesiyle banka çalışanlarını rehin alan kişi teslim oldu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta mevduat hesabındaki parayı çekemediği gerekçesiyle banka çalışanlarını rehin alan kişi teslim oldu.

Adı Bessam Şeyh Hüseyin olduğu açıklanan kişi, yaklaşık 200 bin dolarlık dondurulan döviz hesabından para çekememesi üzerine bankaya silahla geldi.

Beyrut'un Hamra Mahallesi'nde bulunan Federal Bankasının çalışanlarını rehin alan Hüseyin, yaklaşık 6 saat süren ikna çalışmaları sonunda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hüseyin'e destek için banka etrafında toplanan mevduat mağdurlarının avukatlarından Nebihe Hamim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hüseyin'in hasta babasının tedavisi için paraya ihtiyacı olduğunu ancak bankanın kendisine ödeme yapmadığını ifade etti.

Avukat Hamim, Hüseyin'in tedavi için en az 50 bin dolara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Banka etrafında güvenlik güçlerinin bekleyişi devam ederken, rehinelerin sayısı ve durumu hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.

Bessam Şeyh Hüseyin, mevduat hesabındaki parayı çekemediği gerekçesiyle öğle saatlerinde bankaya silahla gelerek, çalışanları rehin almıştı.

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Ardından Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini duyurmuştu.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / İdiris Okuduci - Güncel

Beyrut Lübnan Banka Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title