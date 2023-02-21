Lübnan'da Halk Merkez Bankası Önünde Ekonomik Durumu Protesto Etti
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TRABLUSŞAM, 21 Şubat (Xinhua) -- Lübnan para biriminin değerinde rekor düşüşler kaydedilmesinin ardından Lübnan genelinde protestocular Trablusşam kentinde Merkez Bankası'nın önünde fiyat istikrarı ve yaşam standartlarının yükseltilmesi talebiyle gösteri yaptı.
TRABLUSŞAM, 21 Şubat (Xinhua) -- Lübnan para biriminin değerinde rekor düşüşler kaydedilmesinin ardından Lübnan genelinde protestocular Trablusşam kentinde Merkez Bankası'nın önünde fiyat istikrarı ve yaşam standartlarının yükseltilmesi talebiyle gösteri yaptı.
Kaynak: Xinhua / Güncel