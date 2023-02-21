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Lübnan'da Halk Merkez Bankası Önünde Ekonomik Durumu Protesto Etti

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Lübnan'da Halk Merkez Bankası Önünde Ekonomik Durumu Protesto Etti

TRABLUSŞAM, 21 Şubat (Xinhua) -- Lübnan para biriminin değerinde rekor düşüşler kaydedilmesinin ardından Lübnan genelinde protestocular Trablusşam kentinde Merkez Bankası'nın önünde fiyat istikrarı ve yaşam standartlarının yükseltilmesi talebiyle gösteri yaptı.

Lübnan'da Halk Merkez Bankası Önünde Ekonomik Durumu Protesto EttiLübnan'ın Trablusşam kentinde Merkez Bankası'nın önünde fiyat istikrarı ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yapılan gösteriye katılan insanlar, 20 Şubat 2023. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua)

TRABLUSŞAM, 21 Şubat (Xinhua) -- Lübnan para biriminin değerinde rekor düşüşler kaydedilmesinin ardından Lübnan genelinde protestocular Trablusşam kentinde Merkez Bankası'nın önünde fiyat istikrarı ve yaşam standartlarının yükseltilmesi talebiyle gösteri yaptı.

Lübnan'da Halk Merkez Bankası Önünde Ekonomik Durumu Protesto EttiLübnan'ın Trablusşam kentinde Merkez Bankası'nın önünde fiyat istikrarı ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yapılan gösteri sırasında lastik yakmaya hazırlanan bir kişi, 20 Şubat 2023. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua)

Lübnan'da Halk Merkez Bankası Önünde Ekonomik Durumu Protesto EttiLübnan'ın Trablusşam kentinde Merkez Bankası'nın önünde fiyat istikrarı ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yapılan gösteriye katılan insanlar, 20 Şubat 2023. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua)

Lübnan'da Halk Merkez Bankası Önünde Ekonomik Durumu Protesto EttiLübnan'ın Trablusşam kentinde Merkez Bankası'nın önünde fiyat istikrarı ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yapılan gösteri sırasında lastik yakmaya hazırlanan bir kişi, 20 Şubat 2023. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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