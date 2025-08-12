Lübnan'da Gazze'ye Destek Etkinliği Düzenlendi

Lübnan'ın Sayda kentinde, 22 aydır devam eden İsrail'in soykırım, aç bırakma ve yıkım politikaları nedeniyle Gazze halkının yaşadığı acılara dikkati çekmek ve Filistinlilere destek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Sayda Belediye Başkanı Mustafa Hicazi, belediyeye ait Sayda Parkı'nda, sivil toplum kuruluşu işbirliğiyle düzenlenen "Gazze Günü" etkinliğinin açılışını yaptı.

Etkinlikte Filistin halkına destek mesajı verilirken İsrail'in saldırıları kınandı.

Etkinlik kapsamında Gazze ile ilgili sergiler, konuşmalar, ilahiler ve Gazze halkının İsrail ablukası altında yaşadığı sıkıntıları yansıtan tiyatro gösterileri yer aldı.

Belediye Başkanı Hicazi, açılış konuşmasında, "Gazze yalnız değil; burada, Sayda'nın kalbi Gazze'nin kalbiyle birlikte atıyor, vicdanımız Filistin'in adını haykırıyor." dedi.

Gazze'nin "Filistin topraklarındaki direniş olmaktan öteye geçerek insan onurunun sembolü, sabır ve direncin okulu haline geldiğini" belirten Hicazi, İsrail'i ise "modern tarihin gördüğü en güçlü zulüm makinesi" olarak niteledi.

Hicazi ayrıca, tüm Lübnan şehirlerine ve Arap-İslam dünyasındaki tüm kentlere Gazze'ye destek için etkinlikler ve gösteriler düzenleme çağrısı yaptı.

Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentinde, yaklaşık 90 bin kişinin yaşadığı Ayn el-Helva Mülteci Kampı ve yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı El-Miyye Miyye Mülteci Kampı bulunuyor.

Lübnan'daki toplam Filistinli mülteci sayısının 220 bini aştığı tahmin ediliyor. Bu mültecilerin çoğu, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) kayıtlı ve Lübnan'daki 12 kampta yaşıyor. Ayrıca, resmi olarak tanınmayan başka yerleşim alanlarında da mülteci nüfusu bulunuyor.