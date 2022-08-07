Lübnan'da Filistinli mülteci kampında Gazze için dayanışma gösterisi yapıldı - Haberler

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Lübnan'da Filistinli mülteci kampında Gazze için dayanışma gösterisi yapıldı

Lübnan'da Filistinli mülteci kampında Gazze için dayanışma gösterisi yapıldı

Lübnan'daki İslami Cihad Hareketi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak ve Filistinlilerle dayanışma için başkent Beyrut'ta gösteri düzenledi.

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Lübnan'daki İslami Cihad Hareketi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak ve Filistinlilerle dayanışma için başkent Beyrut'ta gösteri düzenledi.

Başkent Beyrut'taki Filistin mülteci kampı Burc el Baracna'da düzenlenen gösteriye, Hizbullah, İslami Cihad Hareketi mensupları ve çok sayıda Filistinli mülteci katıldı.

Göstericiler, İsrail'in 6 Ağustos'taki hava saldırısında hayatını kaybeden İslami Cihad yöneticisi Halid Mansur'un resimlerini taşıdı.

Gösteride konuşma yapan İslami Cihad Hareketinin Lübnan'daki yöneticilerinden olan Şeyh Ali Ebu Şahin, İsrail'in saldırıları altında olan Gazze'nin yanında durmaya devam edeceklerini, Kudüs özgürleşene kadar mücadelenin süreceğini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının zamanlamasına dikkat çeken Şahin, mevcut Başbakan Yair Lapid dahil olmak üzere ondan önceki tüm İsrailli başbakan ve yöneticilerin seçimlerden önce oy kazanmak ve konumlarını güçlendirmek için Gazze'ye saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi.

Lübnan Hizbullahının Filistinli partilerden sorumlu koordinatörü Galib Ebu Zeynep de Gazze ve Filistin halkı ile dayanışma içerisinde bulunduklarını içeren konuşma yaptı.

İsrail'in Hizbullah'ın önde gelen komutanlarına yönelik ölümcül darbeler vurduğu zaman, Filistin direnişinin sona ereceği hesaplamaları içerisine girdiğini ifade eden Ebu Zeynep, İsrail'in öldürdüğü birçok komutanın yerine binlercesinin direniş saflarına katıldığını kaydetti.

Ebu Zeynep, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenlerin yerine hemen binlerce gencin geleceğini, hepsinin de ellerinde zafer meşaleleri taşıyacağını kaydetti.

AA / İdiris Okuduci - Güncel

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