Lübnan'da Eski Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame Kefaletle Serbest Bırakıldı

Lübnan yargısı, eski Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin 20 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut'ta Hakim Nesib Elia başkanlığında toplanan İddianame Komitesi, Selame'nin kefaletle serbest bırakılmasını onayladı.

Karara göre, Selame'nin serbest bırakılması için 20 milyon doların yanı sıra 5 milyar Lübnan lirası (yaklaşık 50 bin dolar) kefalet bedeli belirlendi. Söz konusu miktarın daha ödenmediği, bu nedenle Selame'nin henüz tahliye edilmediği aktarıldı.

Selame hakkında devam eden hukuki süreç çerçevesinde bir yıl süreyle yurt dışına çıkış yasağı getirildiği kaydedildi.

Lübnan Merkez Bankası'nı 1993'ten itibaren yöneten Selame, Eylül 2024'te mali yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alınmış, görevini yardımcısı Vesim Mansuri'ye devretmişti.