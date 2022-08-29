Lübnan'da eski kadın diplomat Tracy Şamun, cumhurbaşkanı adayı oldu

Lübnan'ın eski Amman Büyükelçisi Tracy Şamun, eylül ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı.

Eski Lübnan Cumhurbaşkanı Kamil Şamun'un torunu olan Şamun, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı adayı olarak vizyonundan söz eden Şamun, "Lübnan'ı dış çatışmalardan uzak tutmak ve halkı kısır iç çekişmelerden kurtarmak amacıyla tüm siyasi güçler arasında ortaklıklar bulmaya çalışacağım." diye konuştu.

Lübnan'ın bir kesim veya başkasına karşı yönetilmeyeceğini söyleyen Şamun, "Ancak anayasal kurumları, ordu ve güvenlik güçlerine verip insanların adil yargılanmasını garanti eden bağımsız bir yargı yoluyla yönetilebilir." dedi.

Siyasi aktivist olan 61 yaşındaki eski kadın diplomat, 4 Ağustos 2020'deki Beyrut Limanı patlamasından sonra ülkedeki siyasi sisteme tepki göstermek ve halkı ile dayanışma içerisinde olduğunu göstermek için 3 yıllık Lübnan Amman Büyükelçilik görevinden istifa etmişti.

Lübnan'ın mevcut Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın görev süresi 31 Ekim itibariyle sona erecek.

Cumhurbaşkanlık kotasının ülkedeki Hristiyanlara verildiği Lübnan'da, cumhurbaşkanı meclis tarafından yapılan oylama ile seçiliyor.

Normal şartlarda 1 Eylül itibariyle meclisin seçim için oturum düzenlemesi ve 6 yıl görev yapacak adaylardan birisini oy çokluğu ile seçmesi gerekiyor.

Ancak ülkedeki siyasi partiler arasındaki kutuplaşma, istikrarsızlık ve güç dengesi nedeniyle genellikle meclis oturumu öncesi taraflar arasında yapılan ittifak ve konsensüslerden sonra cumhurbaşkanı seçimi yapılıyor.

Avn, 2016'da cumhurbaşkanı olarak seçilmişti. Ancak Avn'dan önce de 2012'den 2016'a kadar siyasi istikrarsızlık nedeniyle meclis cumhurbaşkanı seçimi yapamamış, yetkiler başbakan ve bakanlar kuruluna devredilmişti.