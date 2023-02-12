Lübnan'da Depremden Zarar Gören Suriyeliler İçin Yardım Kampanyası Başlatıldı

Lübnan'daki Şehit Rachid Brom Dispanseri, depremden etkilenen Suriyelilere destek için yardım kampanyası başlattı.

Kampanyayı destekleyenler, güneydeki Sidon kenti boyunca arabayla gezerek halkı Suriyeliler için yardım yapmaya çağırıyor.

SES 1 (Arapça): HUSSEİN BANJAK, Yardım kampanyası destekçisi:

"Şehit Rachid Brom Dispanseri'nde, 'depremin vurduğu ve enkazla kuşatılmış kardeş Suriye halkına destek kampanyası' adını verdiğimiz bir yardım kampanyası başlattık. Kampanyanın ismi oldukça açık. Çok sayıda bina ve evin yıkılmasına ve çok sayıda insanın bu evlerin enkazı altında acı çekmesine yol açan depremden dolayı Suriye halkının çektiği acıları ifade ediyor."

SES 2 (Arapça): BASSAM AL-KADRİ, Yardım kampanyası destekçisi:

"Kışlık battaniye, yatak, genç ya da yaşlı her yaşa uygun giysi, kadın ve erkek giyim eşyası topladık. İnsanların bağışladığı her çeşit iç çamaşırı, ayakkabı ve gıda ürünlerini topladık. Bazıları para bağışı yapmak istedi ancak oradaki insanları ısıtacak, yerde değil rahat yataklarda uyumalarını sağlayacak ürünler istediğimiz için kabul etmedik."

Lübnan, Pazartesi günü meydana gelen ve binlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan yıkıcı depremler sonrasında Suriye'ye büyük destek veriyor.

Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh, ülkedeki hava ve deniz tesislerinin; ülkelerin, kurumların ve uluslararası kuruluşların nakliye şirketleri aracılığıyla Suriye'ye insani yardım ulaştırmalarına olanak sağlamak amacıyla açıldığını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beyrut'tan bildiriyor. (XHTV)