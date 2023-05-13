Lübnan'da Çinli Elektrikli Araçlara Yönelik Talepte Büyük Artış Yaşandı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen 2023 Elektrikli Otomobil Fuarı'nı (e-MotorShow) ziyaret eden insanlar. Ortadoğu Elektrikli Otomobil Fuarı, 10-14 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Artan sayıda Lübnanlı otomobil tüketicisi, ülkede ekonomik gerileme devam ederken kaliteli, uygun fiyatlı ve sahiplerinden olumlu geri bildirimler alan Çinli markaların elektrikli araçlarına geçiyor.

BEYRUT, 13 Mayıs (Xinhua) -- Elektrikli ve hibrit otomobillere yönelik 2. Orta Doğu Elektrikli Otomobil Fuarı'ndaki (e-MotorShow) katılımcı şirketlere göre, Lübnan pazarında Çin'in elektrikli araçlarına yönelik talep son iki yılda arttı. Katılımcılar, Çin otomobillerinin önümüzdeki yıllarda Lübnan otomobil pazarındaki en büyük payı almasının beklendiğini belirtiyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen 2023 Elektrikli Otomobil Fuarı'nda (e-MotorShow) sergilenen yeni elektrikli araç modelleri. Ortadoğu Elektrikli Otomobil Fuarı, 10-14 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor. (Fotoğraf: Liu Zongya/Xinhua)

Çinli bir otomobil ve ticari araç üreticisi olan JAC Motors'ta satış danışmanı olan Suk Bajwa, Xinhua'ya verdiği demeçte, son iki yılda artan sayıda Çinli otomobil markasının Lübnan pazarına girerek diğer markalara karşı güçlü bir rekabet yarattığını söyledi.

Bajwa, "Bu eğilim, Lübnan halkının diğer markalara kıyasla deri iç mekanlar, panoramik çatılar, 360 derecelik kameralar ve daha fazla konfigürasyonu iyi fiyatlarla sunan Çinli markalara kaymasına bağlanıyor" dedi.

Bajwa, Lübnanlıların Çin arabalarının popüler olduğu Afrika, Brezilya ve diğer Ortadoğu ülkelerinde yaşayan tanıdıklarından bu arabalar hakkında daha fazla bilgi almaya başladığını dile getirdi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen 2023 Elektrikli Otomobil Fuarı'nda (e-MotorShow) tanıtılan yeni Çin yapımı Skywell otomobili. Ortadoğu Elektrikli Otomobil Fuarı, 10-14 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

e-EcoSolutions Sürdürülebilirlik Firması tarafından düzenlenen Elektrikli Otomobil Fuarı, 10-14 Mayıs tarihleri arasında 18 otomobil ve 20 motosiklet markasının katılımıyla Lübnan'a gelen yeni ve en iyi elektrikli araç markalarını sergileme fırsatı sunuyor.

Xinhua'ya konuşan e-EcoSolutions CEO'su Gilbert Tegho, fuara katılan otomobil markalarının yaklaşık üçte birinin Çinli olduğunu söyledi.

Çinli Chang'an Automobile ve diğer markaların distribütörü Ras Motor Şirketi'nin satış danışmanı Elie Makhlouf, şirketinin 2017'de Çin araçlarını ithal etmeye başladığını söyledi.

"Lübnan'da son iki yılda Çinli otomobil markalarına olan talep yüzde 50'nin üzerinde arttı ve yakında bu markalar ilk üçe yerleşebilir" diyen Makhlouf, "Çin, elektrikli araçların lider üreticisi olarak kabul ediliyor" diye ekledi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen 2023 Elektrikli Otomobil Fuarı'nda (e-MotorShow) tanıtılan yeni Çin yapımı Skywell otomobili, 10 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Çinli bir otomobil imalat şirketi olan BYD'nin üst düzey satış yöneticisi Hadi Sidawi, Xinhua'ya verdiği demeçte, nüfusun çoğunun artık güneş enerjisine ve elektrikli araçları şarj etmek için jeneratörlere erişimi olduğunu ve Çinli markaların "elektrikli araçlara yönelik batarya üretiminde bir numara olduğunu" söyledi.

Elektrikli Otomobil Fuarı'nda, Çarşamba günü Lübnan'da ünlü bir araç ithalatçısı olan Gargour Asia şirketi tarafından getirilen yeni bir Çin elektrikli aracı da tanıtıldı.

Xinhua'ya konuşan Gargour Asia'da iş geliştirme uzmanı olan Elie Assaf, Skywell'in, şirketinin getirdiği ilk Çin aracı olduğunu söyledi. Assaf, uygun fiyatı, harika özellikleri, güvenlik standartları ve uzatılmış garantisi ile otomobilin Lübnan'da büyük talep göreceğini düşünüyor.

Assaf, şirketinin yakında diğer Çinli markaları da ithal etmeyi planladığını belirterek, "Gelecek Çin otomobillerinde" diye konuştu.